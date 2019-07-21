Украина приготовилась дать отпор России в Чернобыле

Украинские военные готовы «за считанные часы» дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Соответствующее заявление опубликовано на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook.

Таким образом они отреагировали на информацию о присутствии российских военных в Белоруссии неподалеку от украинской границы. «Факт присутствия в настоящий момент проверяется», — сказано в сообщении. Руководство бригады довело до командования всех уровней эти сведения.

Ранее украинские СМИ сообщили о присутствии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения. Однако позднее министерство обороны Белоруссии опровергло эту информацию, пишет ТАСС.

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