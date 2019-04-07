По Чернобыльской зоне отчуждения начнут водить туристов

В Белоруссии открыли два туристических маршрута в зоне отчуждения, установленной после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Об этом сообщает ОНТ.

По словам заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, пока это больше похоже на эксперимент. Он отметил, доза радиации, которую получат туристы, незначительна. «Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения», — сказал Кудин.

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По его словам, «могильников» техники и мертвых городов, притягивающих сталкеров, здесь нет, на пожарные вышки, откуда можно увидеть всю территорию Чернобыльской станции, подниматься запрещено, зато есть выселенные деревни.

Авария на Чернобыльской АЭС — одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке станции произошел взрыв, в результате которого последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли около 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС была создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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