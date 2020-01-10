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Лукашенко ввел налог на российскую нефть

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел налог для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории республики, сообщает БЕЛТА.

Он касается и транзитной транспортировки нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами, по которым идет российская нефть. Ставка налога на прибыль установлена в размере 50 процентов.

Деньги пойдут на создание источника средств для ликвидации экологических последствий возможных аварий на магистральных нефтепроводах или других непредвиденных ситуаций, которые связаны с перемещением нефти и нефтепродуктов в стране.

В четверг, 9 января, Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых. Так глава Белоруссии прокомментировал итог переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В противном случае, уточнил Лукашенко, Минск начнет закупки у других поставщиков.

В конце прошлого года, 25 декабря, Лукашенко пригрозил использовать две ветки нефтепровода «Дружба», идущего из России в Европу, чтобы поставлять из Польши в Белоруссию американскую нефть.

Российские нефтяные компании предлагают сохранить условия поставок, действовавшие в прошлом году. Это означает мировая цена минус транспортные расходы и экспортная пошлина, но плюс премия. Белорусская сторона настаивает на цене без премии.

Также ранее в Минске неоднократно говорили, что налоговый маневр в России принесет потери республиканскому бюджету в размере 10 миллиардов долларов до 2024 года.

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