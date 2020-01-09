Лукашенко рассердился из-за российского газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассердился из-за стоимости российского газа. Слова главы государства приводит БЕЛТА.
Белорусский лидер считает, что «Газпром» наживается на Минске. «“Газпром” сегодня на Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально», — констатировал он.
Ранее в четверг, 9 января, глава республики рассказал, почему Москва и Минск еще не пришли к соглашению по ценам на нефть. По словам Лукашенко, это связано с желанием России продавать топливо соседу по ценам выше мировых. «Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом месте», — пояснил Лукашенко.
31 декабря «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021-го. Тысяча кубометров топлива для Минска будет стоить 127 долларов.
Также в конце 2019-го стало известно, что Белоруссия решила отказаться от российской нефти. Тогда Лукашенко поручил завозить нефть из портов Балтии и организовать альтернативные поставки по нефтепроводу «Дружба».