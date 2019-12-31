Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с «Газпром Трансгаз Беларусь», продлевающие их до 2021 года.

В российской компании пояснили, что согласно договору, контрактные объемы поставок и транзита в следующем году сохранены на уровне 2019-го.

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Белоруссия ранее предлагала снизить стоимость газа для страны до уровня Смоленской области. В Минске утверждали, что это необходимо для обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования в рамках интеграции двух стран. Однако президент России Владимир Путин заявлял, что считает предложение странным в условиях отсутствия общих законов и наднациональных органов. Президент разъяснил, что средневзвешенная цена на газ по России составляет 70 долларов. Чем дальше регион находится от мест добычи, тем больше цена дотируется.

Голубое топливо на территорию Белоруссии поставляет стопроцентная «дочка» «Газпрома» — компания «Газпром трансгаз Беларусь».

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