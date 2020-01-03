Названа цена на российский газ для Белоруссии

В январе-феврале 2020 года Белоруссия будет получать российский газ по цене 127 долларов за 1 тысячу кубических метров. Такую цифру в пятницу, 3 января, назвали в белорусском Минэнерго, передает «Интерфакс».

Как пояснили в ведомстве, подобная цена оговаривается в достигнутых договоренностях. Такую же стоимость предусматривал предыдущий контракт, действие которого истекло 31 декабря прошлого года.

31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. В российской компании пояснили, что согласно договору, контрактные объемы поставок и транзита в следующем году сохранены на уровне 2019-го.

Ранее Белоруссия предлагала снизить стоимость газа для страны до уровня Смоленской области. В Минске утверждали, что это необходимо для обеспечения равных условий для субъектов хозяйствования в рамках интеграции двух стран. Однако президент России Владимир Путин заявлял, что считает предложение странным в условиях отсутствия общих законов и наднациональных органов. Президент разъяснил, что средневзвешенная цена на газ по России составляет 70 долларов. Чем дальше регион находится от мест добычи, тем больше цена дотируется.

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