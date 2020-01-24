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Названа дата прибытия норвежской нефти в Белоруссию

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В Белоруссии назвали дату прибытия первой партии купленной у Норвегии нефти — она поступит на завод «Нафтан» в начале следующей недели, 27-28 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.

Норвегия отправила танкер Breiviken с 80 тысячами тонн нефтью для Белоруссии в порт Клайпеды (Литва). Судно должны было прибыть еще днем 22 января, однако из-за сильного ветра задержалось на сутки. В пятницу, 24 января, Breiviken встал на разгрузку в порту, пишет «Интерфакс».

После разгрузки нефть отправят в Белоруссию железной дорогой. По словам представителя госкомпании Lietuvos gelezinkeliai («Железные дороги Литвы») Томаса Дигайтиса, первый состав с нефтью двинется в сторону Белоруссии уже 24 января. Транспортировка всех 80 тысяч тонн нефти заказчику займет около двух недель.

Белоруссия и Россия не договорились о поставках нефти в 2020 году, в связи с чем 1 января они были остановлены. Белоруссия сторона требуют компенсаций за «грязную нефть», а также отмены премий для российских нефтяных компаний. В Минске пояснили, что российский налоговый маневр сделал закупки сырья у Москвы дороже. В итоге российскую нефть приходится покупать по цене выше мировых.

На фоне этого белорусские власти заявили, что хотят диверсифицировать поставки сырья. 24 января президент страны Александр Лукашенко сообщил, что Минск договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией о поставках по мировым ценам. Позднее он сказал, что Белоруссия не отказывается от российского сырья, но тестирование альтернативных маршрутов поставок — не блеф.

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