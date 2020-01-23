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Танкер с норвежской нефтью для Белоруссии задержался

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Танкер с 80 тысячами тонн норвежской нефти для Белоруссии задерживается из-за непогоды. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Планировалось, что судно Breiviken с топливом зайдет в порт Клайпеды (Литва) днем 22 января и там начнется его разгрузка. Однако из-за сильного ветра танкер пока находится на рейде и зайдет в порт утром 23 января.

Breiviken доставит в порт Клайпеды 80 тысяч тонн нефти, которую Минск приобрел у Норвегии. Сырье перекачают в железнодорожные цистерны и отправят в Новополоцк.

Ранее в январе эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский предсказал последствия для Белоруссии покупки норвежской нефти. По его словам, Минску придется сильно переплачивать за сырье.

Белоруссия не договорилась о поставках российской нефти в 2020 году. В Минске требуют отмены премий для российских нефтяных компаний, так как налоговый маневр сделал закупки дороже, а также компенсации ущерба из-за поставок «грязной нефти». По словам президента страны Александра Лукашенко, условия России таковы, что если Белоруссия их примет, то станет покупать нефть по ценам выше мировых. На этом фоне республика стремится диверсифицировать поставки нефти на свои заводы.

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