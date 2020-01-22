Предсказаны последствия замены Белоруссией российской нефти

Властям Белоруссии нужно быть готовыми переплачивать за нефть в случае покупки топлива по реверсу из Европы вместо импорта из России. Последствия такого шага для Минска предсказал эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.

По его мнению, Белоруссия откажется от переплаты за нефть, не продержавшись и года.

Ранее, 21 января, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию. При этом Рыбаков не уточнил, у каких поставщиков компания закупит нефть, но подчеркнул, что договоренности касаются и продукта, и логистики.

Белоруссия не договорилась о поставках российской нефти в 2020 году. В Минске требуют отмены премий для российских нефтяных компаний, так как налоговый маневр сделал закупки дороже, а также компенсации ущерба из-за поставок «грязной нефти». По словам президента страны Александра Лукашенко, условия России таковы, что если Белоруссия их примет, то станет покупать нефть по ценам выше мировых. На этом фоне республика стремится диверсифицировать поставки нефти на свои заводы.

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