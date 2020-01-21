Белоруссия нашла замену российской нефти

Глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что республика нашла замену российской нефти. По его словам, уже есть «практически готовые» контракты по альтернативным поставкам в Белоруссию, передает БЕЛТА.

Он не уточнил, у каких поставщиков компания закупит нефть, но подчеркнул, что договоренности касаются и продукта, и логистики. По его словам, «будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления».

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Также Рыбаков рассказал, что разгрузка закупленных у Норвегии 80 тысяч тонн нефти для поставки на ОАО «Нафтан» начнется в среду, 22 января. Глава компании опроверг возможность проблем с переработкой норвежской нефти с технологической точки зрения, поскольку белорусские НПЗ и раньше сталкивались с другими сортами.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что в перспективе доля российской нефти в поставках на белорусские заводы не должна превышать 30-40 процентов. Остальное пойдет через страны Балтии и Украину.

По его словам, республика готова покупать нефть по мировым ценам у кого угодно — США, Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджана. Лукашенко назвал странной ситуацию, что Россия пока не позволяет поставки казахстанской нефти, так как обе страны являются ближайшими союзниками.

Белоруссия не договорилась о поставках российской нефти в 2020 году. В Минске требуют отмены премий для российских нефтяных компаний, так как налоговый маневр сделал закупки дороже, а также компенсации ущерба из-за поставок «грязной нефти». По словам Лукашенко, условия России таковы, что если Белоруссия их примет, то станет покупать нефть по ценам выше мировых. На этом фоне республика стремится диверсифицировать поставки нефти на свои заводы.

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