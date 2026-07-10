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13:48, 10 июля 2026Ценности

Новую внешность Тимура Батрутдинова описали в сети фразой «я не верю»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @tnt_kino

Новую внешность резидента шоу Comedy Club, российского комика Тимура Батрутдинова описали в сети фразой «я не верю». Видео появилось в аккаунте tnt_kino в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 48-летний артист предстал в джинсах и с обнаженным торсом. Он продемонстрировал кубики пресса и рельефные мускулы на руках. В подписи указывалось, что актер позировал в процессе 3D-сканирования для создания его цифровой копии. «В этом году решили идти в ногу со временем и заменить Тимура на нейродвойника. Подготовка к новому новогоднему фильму "Очень сказочные дела" идет полным ходом», — заявили авторы поста.

Пользователи оценили ролик в комментариях. «Тимур Тренболон Батрутдинов», «Батруха на фарме сто процентов», «А Батруха-то химик оказывается», «Еще один курсант», «Как будто голова от другого человека», «Это ИИ (искусственный интеллект), я не верю», — заявили юзеры.

В июне внешность российской блогерши и певицы Вали Карнавал на новом видео описали в сети фразой «от оригинала ничего не осталось».

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