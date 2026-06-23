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14:08, 23 июня 2026Ценности

Внешность Вали Карнавал на новом видео описали фразой «от оригинала ничего не осталось»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @karna.val

Внешность российской блогерши и певицы Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) на новом видео описали в сети фразой «от оригинала ничего не осталось». Пост появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость предстала на улице в коричневой куртке, голубой футболке и с распущенными волосами, уложенными волнами. Также она нанесла макияж, визуально увеличивающий губы, и надела голубые линзы.

Зрители высказались о ролике в комментариях, обратив внимание на трансформацию артистки. «Кто это?», «Я ее не узнала», «От оригинала уже ничего не осталось», «Верните мне эту [старую] Валю… Я не воспринимаю ее сейчас», «Это уже не Валя, я не знаю, кто это», — заявили поклонники.

В мае сделавшая пластику Валя Карнавал заговорила о натуральности.

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