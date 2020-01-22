США помогли России заработать на нефти

Санкции США помогли заработать российским нефтяным экспортерам в 2019 году. Противодействие Ирану и Венесуэле увеличило мировой спрос на поставки из России, а наибольший вклад в закупки внесли Турция и сами США. Об этом со ссылкой на комментарий Минэкономразвития сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В январе-ноябре прошлого года экспорт российской сырой нефти вырос на 3,8 процента. Если говорить о Турции, то она закупила в 4,5 раза больше российской нефти — 7,55 миллиона тонн против 1,69 миллиона за тот же период годом ранее.

Однако из-за снижения цены на российскую нефть сумма выручки в поставках Турции поднялась не столь значительно — с 0,84 миллиарда долларов до 3,41 миллиарда.

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Поставки в США увеличились в 3,1 раза — 4,28 миллиона тонн в первые 11 месяцев 2019 года против 1,38 миллиона тонн годом раньше. Выручка выросла с 0,74 миллиарда долларов до 1,95 миллиарда долларов. Помимо сырой нефти, в январе-ноябре Россия поставила в США нефтепродуктов на сумму 3,8 миллиарда долларов.

Поставки в Китай, который остается крупнейшим покупателем российской нефти, увеличились на 3,8 процента в объеме, но сократились на 6,7 процента в выручке — 63,1 миллиона тонн и 30 миллиардов долларов соответственно.

В совокупности экспорт сырой нефти принес России, по оценке Центробанка, 121,6 миллиарда долларов, что на 5,9 процента меньше, чем в 2018 году. Если бы не санкции США в отношении других экспортеров, снижение оказалось бы более существенным. В целом топливно-энергетический сектор принес России 237,8 миллиарда долларов — падение за год 9,2 процента. Наиболее сильное давление испытали природный газ (снижение цены, по данным Федеральной таможенной службы, 14 процентов) и сжиженный природный газ (СПГ, снижение 11,8 процента). Нефтепродукты упали в цене на 9,6 процента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в дальнейшем республика намерена сократить долю российской нефти в собственном импорте до 30-40 процентов. По его словам, Минск готов закупать топливо по мировым ценам откуда угодно, в том числе из Азербайджана, Саудовской Аравии и США.

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