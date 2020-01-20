Нефть взлетела

Стоимость нефти марки Brent в понедельник, 20 января, взлетела на фоне опасений снижения добычи сырья в Ливии. В ходе предварительного торгового периода стоимость нефти поднималась до 65,91 доллара за баррель, прибавляя около одного процента по сравнению с пятничным уровнем закрытия (64,85).

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Нефть WTI также росла в пределах одного процента: если на закрытии торгов 17 января стоимость барреля достигала 58,58 доллара за баррель, то во время премаркета она увеличивалась до 59,52 доллара.

Однако затем цены пошли на спад. По состоянию на 13:15 по московскому времени мартовские фьючерсы на нефть Brent снизились до 65,06 доллара, на WTI — 58,73.

Рост цен на сырье наблюдается на фоне ситуации в Ливии. В Национальной нефтяной корпорации страны сообщили, что объем добычи нефти в стране может упасть в 16 раз с 1,2 миллиона баррелей в сутки до 72 тысяч баррелей из-за блокады нефтяных терминалов. Это самый низкий уровень с 2011 года, пишет Bloomberg.

Блокада осуществляется Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. В субботу, 18 января, Национальная нефтяная корпорация объявила о форс-мажорной ситуации из-за прекращения отгрузки с терминалов побережья залива Сирт. На следующий день стало известно о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения страны Эш-Шарара.

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