Россия захотела подорвать главное нефтяное соглашение мира

Россия захотела подорвать главную нефтяную сделку мира — в Москве задумываются о выходе из соглашения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда не входящих в нее государств (ОПЕК+). Вопрос собираются рассмотреть в скором времени, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам главы Минэнерго, сделка с ОПЕК+ эффективная, но не вечная. Задуматься о выходе из соглашения России нужно для того, чтобы «и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные».

Ранее Новак оценил выгоду для России от соглашения с ОПЕК+: с 2017 года благодаря росту цен на нефть российский бюджет получил около 6,2 триллиона рублей.

В 2014-2015 годах мировые цены на нефть обвалились на фоне рекордных запасов и переизбытка предложения. В 2016-м члены ОПЕК и страны, не входящие в организацию, согласовали сокращение добычи с 2017 года. С тех пор условия менялись, а само соглашение неоднократно продлевалось.

Согласно последним договоренностям, достигнутым в декабре 2019 года, участники ОПЕК+ сокращают добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Такая квота сохранится всю первую половину 2020-го с возможностью пересмотра в апреле, когда состоится следующая встреча ОПЕК+.

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