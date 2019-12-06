Россия помогла заключить главное соглашение по нефти

Участники соглашения ОПЕК+ — государства-члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившиеся к ним, включая Россию — договорились о дальнейшем сокращении квот на добычу, сообщает Reuters.

Общее сокращение добычи составит 500 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, в новом соглашении будут закреплены условия, и без того фактически выполнявшиеся его участниками в последние месяцы.

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Одним из главных противоречий при продлении соглашения был размер квоты России и порядок ее учета. Москва настаивала, что в нее не должен входить газовый конденсат, добываемый попутно с нефтью. Его включение обязало бы Россию добывать на 95 тысяч баррелей нефти в сутки меньше. Теперь, согласно договоренностям, возможности Москвы, напротив, вырастут на 80 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.

Нынешнее соглашение будет действовать до апреля 2020 года.

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