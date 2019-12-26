В России оценили выгоду от сделки с ОПЕК+: бюджет страны получил порядка 6,2 триллиона рублей за три года. Это произошло благодаря росту цен на нефть, сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«По нашим оценкам, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть бюджет получил за три года 6,2 триллиона рублей дополнительных доходов», — уточнил министр.

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Соглашение, о котором идет речь, было заключено в 2016-м. Крупнейшие производители нефти, в том числе Россия, договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки. С тех пор договоренность продлевалась.

Нынешнее соглашение, заключенное ранее в декабре 2019 года, будет действовать до апреля 2020-го. Общее сокращение добычи составит 500 тысяч баррелей в сутки. Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть.

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