Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт Минска и Москвы на прежнее правительство России, которое возглавлял Дмитрий Медведев. Об этом сообщает БЕЛТА.

«[Конфликт связан] со старым правительством России, которое президент [Владимир] Путин отправил в отставку», — сказал глава республики.

В этом же выступлении Лукашенко заявил, что сообщения о поиске Белоруссией альтернативных поставщиков нефти не являются блефом и что Минск действительно пытается договориться о поставках с другими странами, в частности, США, Саудовской Аравией и ОАЭ. По его словам, эти государства могут полностью покрыть потребности республики в нефти.

Белорусский лидер также обвинил Москву в использовании налогового маневра, начатого в 2019 году, для давления на Минск. «Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — сказал Лукашенко, добавив, что он не собирается стать последним президентом Белоруссии.

Конфликт Москвы и Минска в энергетической сфере связан с требованием белорусской стороны предоставить ей компенсацию за издержки, которая она несет из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. По подсчетам властей Белоруссии, потери республики от маневра до 2024 года составят 10–11 миллиардов долларов.

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