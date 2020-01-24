В окружении Медведева ответили на претензии Лукашенко

Правительство бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева было максимально сосредоточено на развитии и углублении российско-белорусской интеграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении экс-премьера.

По словам собеседника агентства, решение российского правительства о налоговом маневре в нефтяной отрасли принималось из-за необходимости оптимизации и не связано с отношениями между Москвой и Минском. Таким образом он ответил на претензии президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посчитал налоговый маневр попыткой России надавить на Белоруссию.

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«Прежнее правительство делало максимум для развития и углубления интеграции между Россией и Белоруссией, и не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов», — добавил собеседник ТАСС.

Ранее 24 января Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт Минска и Москвы на прежнее правительство России. Также в своем выступлении белорусский лидер обвинил Москву в использовании налогового маневра, начатого в 2019 году, для давления на Минск. «Для чего они решили надавить — догадайтесь сами», — сказал Лукашенко.

Конфликт Москвы и Минска в энергетической сфере связан с требованием белорусской стороны предоставить ей компенсацию за издержки, которые она несет из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. По подсчетам властей Белоруссии потери республики от маневра до 2024 года составят 10-11 миллиардов долларов.

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