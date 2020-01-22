Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

Самым популярным зарубежным политиком у россиян является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью газете «Известия».

По мнению Федорова, позитивное отношение к белорусскому лидеру связано с тем, что он воспринимается как пророссийский политик. Кроме того, Лукашенко закрепил за собой имидж человека, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику. «Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется», — объяснил гендиректор.

Раньше по популярности среди россиян с Лукашенко соревновался бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, уточнил глава ВЦИОМ. Однако, по его мнению, на данный момент Назарбаев «отошел в тень».

В ноябре 2019 года сообщалось, что Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным политиком также и на Украине. Его качества как политика высоко оценили 66 процентов респондентов.

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