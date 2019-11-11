Украинцы высоко оценили Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным политиком на Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные группой «Рейтинг».

Высоко оценивают качества Лукашенко как политика 66 процентов респондентов. Об отрицательном отношении к нему заявило лишь 15 процентов опрошенных.

На втором месте идет канцлер Германии Ангела Меркель, рейтинг одобрения которой составляет 60 процентов. Третье место занял президент Польши Анджей Дуда, которого одобряют 48 процентов респондентов.

Рейтинг антипатий возглавляет российский лидер Владимир Путин, которого одобряет 15 процентов опрошенных, а не одобряет — 71 процент.

В опросе приняло участие 3000 человек, статистическая погрешность исследования составляет 1,8 процента.

Ранее стало известно, что уровень доверия граждан Украины к новым властям страны снизился. Так, хотя президенту Владимиру Зеленскому по-прежнему доверяет подавляющее большинство украинцев, баланс доверия к нему за месяц снизился на 4,5 процента. Доля тех, кто считал, что команда Владимира Зеленского лучше команды экс-президента Петра Порошенко, за месяц снизилась с 48 до 43 процентов. При этом число тех, кто считает, что старая власть была более эффективной, увеличилось с 8 до 12 процентов.

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