Белоруссия прояснила ситуацию с покупкой нефти у США

Белоруссия прояснила ситуацию с покупкой американской нефти, заявив, что пока не заключала контрактов на поставки топлива из США. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого вице-премьера республики Дмитрия Крутого.

«Никаких контрактов с американцами нет», — сказал он. Информация о возможной покупке Минском нефти у Вашингтона появилась после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и госсекретаря США Майкла Помпео в феврале. Тогда американская сторона выразила готовность обеспечить республику энергоресурсами на 100 процентов по конкурентным ценам.

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Однако в России такой вариант назвали экономически невыгодными для Белоруссии. Старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков разъяснил, что Минску нужна нефть определенных сортов, которые подойдут для загрузки в белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Такое сырье Россия поставляет без таможенной пошлины, а США предлагает по рыночной цене.

Россия и Белоруссия в конце 2019 года не смогли договориться о поставках нефти после истечения контракта из-за конфликта по поводу цены на сырье. В результате поставки нефти ненадолго прерывались. В феврале лидеры двух стран встретились в Сочи, после чего российская сторона анонсировала поставки нефти в Белоруссию в 2020 году без каких-либо скидок.

Параллельно с переговорами с Москвой Минск ищет альтернативные источники сырья. Белоруссия уже закупила и получила нефть из Норвегии, ведутся переговоры о поставках из Казахстана.

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