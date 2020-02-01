Помпео заявил о готовности полностью обеспечить Белоруссию нефтью

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск заявил, что Вашингтон готов полностью обеспечить Белоруссию нефтью. Об этом сообщает агентство «Белта».

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100 процентов по конкурентным ценам», — заявил политик.

Госсекретарь США прибыл в Минск 1 февраля — впервые в истории Белоруссии как независимого государства. Затем Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. Это не первый визит такого высокого уровня за последнее время: в августе страну посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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