Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Если эта нефть получается дешевле, чем российская, конечно, любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов», — сказал Песков.

Он добавил, что это вопрос коммерческой выгоды. «Это вопрос экономической, скажем так, целесообразности», — заключил представитель Кремля.

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Первую партию нефти из Норвегии (порядка 3,5 тысячи тонн) Белоруссия получила в конце января 2020-го.

С 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию стали дороже из-за проведения в России налогового маневра в нефтяной отрасли. Из-за него внутренние поставки (в том числе и в Белоруссию — поставки в эту страну приравнены к внутренним) начинают осуществляться по мировым ценам. Белоруссия начала искать альтернативу российской нефти. В качестве возможных продавцов рассматривались Казахстан, Украина и Польша. В январе президент республики Александр Лукашенко поручил подписать соглашение о поставках из Казахстана.

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