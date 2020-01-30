Россия и Белоруссия провалили переговоры по нефти

Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифу на транзит сырья. О провале переговоров по нефти сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы ни о чем не договорились», — сказал министр и добавил, что теперь порядок повышения тарифов на транзит нефти будет определяться среднегодовым темпом инфляции, увеличенным на три процентных пункта. Иными словами, с 1 февраля тариф на транзит топлива через территорию страны вырастет более чем на шесть процентов.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин в свою очередь указал, что переговоры завершены. «Окончательное решение должна принять белорусская сторона в соответствии с компетенцией и в сроки установленного порядка», — приводит его слова ТАСС.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

С 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию стали дороже из-за проведения в России налогового маневра в нефтяной отрасли. Из-за него внутренние поставки (в том числе и в Белоруссию — поставки в эту страну приравнены к внутренним) начинают осуществляться по мировым ценам. Белоруссия начала искать альтернативу российской нефти. В качестве возможных продавцов рассматривались Казахстан, Украина и Польша. В январе президент республики Александр Лукашенко поручил подписать соглашение о поставках из Казахстана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!