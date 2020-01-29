Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел замену российской нефти — он поручил правительству организовать поставки из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Глава государства Александр Лукашенко <...> уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и [на] его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в сообщении.

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Подробности возможного соглашения между Минском и Нур-Султаном не приводятся. Ранее Лукашенко заявлял, что Россия не дает согласия на транзит казахстанской нефти в Белоруссию через свою территорию. Президент называл такую ситуацию странной.

О намерении искать альтернативные источники нефти Лукашенко заявил в конце прошлого года. В качестве возможных продавцов рассматривались Казахстан, Украина и Польша. Однако последняя не смогла организовать поставки по техническим причинам.

С 2020 года поставки российской нефти в Белоруссию стали дороже из-за проведения в России налогового маневра в нефтяной отрасли. Из-за него внутренние поставки (в том числе и в Белоруссию — поставки в эту страну приравнены к внутренним) начинают осуществляться по мировым ценам. Для сглаживания негативного эффекта российское правительство разработало ряд мер, главная из которых — обратный акциз с демпфирующей надбавкой, однако на белорусские нефтеперерабатывающие заводы он не распространяется.

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