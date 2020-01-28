Белоруссия отыскала новую альтернативу российской нефти: власти республики ведут переговоры о возможных поставках сырья из Казахстана. Как сообщил первый вице-министр энергетики страны Мурат Журебеков, стороны прорабатывают вопрос о доставке нефти железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. Его слова приводит ТАСС.

«Мы сегодня обсуждаем поставки железнодорожные, трубопроводные поставки могут быть [по нефтепроводу] "Атырау - Самара" и могут быть по системе "Дружба"», — сказал Журебеков. Он также отметил, что с Россией переговоры не ведутся. «Мы считаем, что этот вопрос должен решаться между Белоруссией и Россией», — объяснил вице-министр.

Материалы по теме «Я не пацан» Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты

Россия — крупнейший поставщик нефти в Белоруссию. Минск ежегодно получает 24 миллиона тонн сырья, 6 миллионов тонн страна пускает на реэкспорт. В 2019-м Москва начала реализовывать так называемый налоговый маневр: речь идет о повышении ставки налога на добычу ископаемых и постепенном обнулении экспортной пошлины. Минск оценил свои потери в 11 миллиардов долларов (в период с 2019 по 2024 год).

После этого Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков нефти. Например, в конце января 2020-го Минск получил сырье из Норвегии. Кроме того, переговоры о поставках ведутся с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!