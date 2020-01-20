Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

Ремонт участка нефтепровода «Дружба» в Белоруссии вместо трех дней продлился шесть, из-за чего объемы прокачки в Польшу ограничили на 50 процентов, сообщает «Интерфакс».

В следующие месяцы ограничение коснется других участков нефтепровода. Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.

В «Транснефти» указывали, что заранее были предупреждены о работах, однако предполагалось, что они пройдут в период с 14 до 17 января. Увеличением срока ремонта Минск показал, что анонсированные работы могут серьезно затянуться.

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В ходе последнего раунда консультаций, утверждает издание, стороны не сумели сблизить позиции, поэтому с 1 февраля стоимость тарифа на транзит нефти вырастет на 6,8 процента (инфляция 3,8 процента плюс еще 3 процента); Минск настаивал на повышении на 16,6 процента. Вернуться к переговорам Белоруссия намерена к лету, причем тогда учитываться будут экологический налог и компенсации за поставки грязной нефти.

Ранее в Минфине Белоруссии подсчитали, что введение налога на транзит нефти и нефтепродуктов может принести в бюджет около 100 миллионов долларов. Сумма складывается из увеличения налога на прибыль с 18 до 50 процентов и экологического налога, который, как утверждают в ведомстве, не связан с переговорами с Москвой.

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