Белоруссия подсчитала выгоду от налога на российскую нефть

Введение налога на транзит нефти и нефтепродуктов через территорию Белоруссии может принести в бюджет порядка 100 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы белорусского Минфина.

В ведомстве уточнили, что эта сумма складывается из увеличения налога на прибыль с 18 до 50 процентов и непосредственно экологического налога. Последний, подчеркнули в Минфине, никак не связан с переговорным процессом о поставках российской нефти с Москвой.

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Ранее в январе президент республики Александр Лукашенко ввел налог для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории страны. Планируется, что деньги пойдут на создание источника средств для ликвидации экологических последствий возможных аварий на магистральных нефтепроводах или других непредвиденных ситуаций, которые связаны с транзитом топлива.

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