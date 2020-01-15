Белоруссия урезала прокачку российской нефти

Прокачка российской нефти по нефтепроводу «Дружба» сокращена до 70 тысяч тонн. Белоруссия урезала поставки вдвое из-за ремонта участка «Мозырь-Брест-3», который продлится три дня — с 14-го по 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Гомельтранснефть Дружба».

По его словам, о предстоящих работах все заинтересованные стороны знали еще в декабре. Само решение не было плановым, но дефекты на участках нефтепровода в направлении Польши надо обязательно устранить.

Остальной объем транзита нефти ведется по графику. Ремонт белорусского участка «Дружбы» продолжится. В настоящее время у компании есть поручение проверить десять участков, работы запланированы на каждый месяц.

Материалы по теме Приоткрыть завесу Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что остановку согласовали в начале декабря. При этом он указал, что время остановки стараются скрывать, потому что в такой период проще всего делать врезки, чтобы красть нефть.

Накануне начала ремонта, 13 января, Россия и Белоруссия вновь не сумели согласовать новый транзитный контракт на поставки нефти. Минск хочет повысить тарифы на прокачку, чтобы компенсировать выпадающий объем средств.

Также стороны не могут договориться о поставках нефти, из-за чего президент республики Александр Лукашенко поручил искать альтернативных поставщиков. Белоруссия направила запросы в несколько стран. Переговоры с казахстанскими поставщиками должны пройти 20 января. Ранее Лукашенко также предупреждал, что Белоруссия может использовать две из трех ниток «Дружбы» для реверсных поставок нефти. Однако в Польше указали, что технически такая прокачка невозможна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



