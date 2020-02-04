Казахстан позвал Белоруссию обсудить поставки нефти

На этой неделе представители Белоруссии должны приехать в Казахстан, чтобы стороны могли обсудить поставки нефти. Об этом журналистам рассказал казахстанский министр энергетики Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время соглашение о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов находится на согласовании в госорганах. После его подписания Минск сможет договариваться о покупках.

Ногаев заметил, что его ведомство занимается тем, что разрабатывает политику диверсификации поставок нефти, поэтому делегацию «Белнефтехима» позвали для встречи непосредственно с экспортерами. С какими именно поставщиками планируются переговоры, министр не уточнил, сославшись на коммерческую тайну.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Белоруссия ищет поставщиков нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы на фоне конфликта с Россией. Глава республики Александр Лукашенко обвиняет Москву в том, что она предлагает поставки по ценам выше мировых. Он объявил, что страна готова покупать нефть у кого угодно, в том числе в Норвегии, Саудовской Аравии, США и Казахстане.

Впервые о возможных поставках казахстанской нефти в Белоруссию стало известно в середине января. Тогда Ногаев указывал, что сделка состоится, только если будет выгодна экспортерам.

Каким образом нефть из Казахстана попадет в Белоруссию, пока неизвестно. По словам Лукашенко, на данный момент Россия отказывается предоставить для этого свои нефтепроводы. Также полностью закрыть потребность республики в нефти, причем по конкурентным ценам, во время первого своего визита в Минск пообещал госсекретарь США Майк Помпео.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!