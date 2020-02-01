Помпео поманил Белоруссию нефтью и отменой санкций

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего первого визита в Минск поманил Белоруссию возможной отменой санкций, а также пообещал ей, в случае запроса, полностью закрыть потребности в нефти. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Помпео заявил, что обсудил ситуацию с правами человека в Белоруссии с главой государства Александром Лукашенко и обнаружил значительный прогресс в этих вопросах.
«Мы будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего. Пока что мы до этой точки не дошли», — признал госсекретарь, уточнив, что нынешняя встреча поспособствовала отказу от ограничительных мер.
Он также подчеркнул, что дипломатические отношения двух стран значительно улучшились. Одним из признаков этого стало снятие республикой ограничения по количеству дипломатов в американском посольстве в Минске. Также Помпео призвал Белоруссию не поддаваться какой-то одной силе, а определять свои приоритеты.
Слова Помпео о возможности полностью обеспечить страну нефтью по конкурентным ценам связаны с конфликтом между Россией и Белоруссией по поводу поставок сырья. Лукашенко неоднократно обвинял Москву в желании поставлять нефть по ценам выше мировых и заявлял о намерении покупать ее в другом месте. В том числе речь шла о поставках из Саудовской Аравии и США.
Визит госсекретаря США в Минск случился впервые в истории Белоруссии как независимого государства. В августе прошлого года в страну приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, позднее ушедший со своего поста. После Минска Помпео отправится в Казахстан и Узбекистан.