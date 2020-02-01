Лукашенко назвал приезд госсекретаря США в Минск риском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за приезд в Минск несмотря на риск. В начале встречи глава государства заметил, что искренне рад визиту, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал Помпео «одним из архитекторов современной политики США». По его мнению, визит важен на фоне разного рода непониманий между странами, и теперь госсекретарь может лично увидеть происходящее в Белоруссии.

«Вы рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало и так далее», — сказал президент. Он также пошутил, что белорусская диктатура отличается от всех прочих тем, что в субботу и воскресенье вся страна отдыхает, а президент работает.

Помпео во время беседы заявил, что США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью, причем по конкурентным ценам. Он напомнил, что его страна является крупнейшим в мире производителем энергоресурсов.

Такая тема возникла на фоне конфликта между Россией и Белоруссией по поводу поставок нефти. Лукашенко обвиняет Москву в желании продавать сырье по ценам выше мировых. Он распорядился искать альтернативные источники товара, в том числе поставки из Казахстана, Норвегии, Саудовской Аравии и США.

Визит госсекретаря США в Минск произошел впервые в истории Белоруссии как независимого государства. До этого в страну приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, позднее ушедший со своего поста. После визита в Минск Помпео отправится в Казахстан и Узбекистан.

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