Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря. Соответствующее заявление он сделал во время переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, выдержку из которых приводит пресс-служба украинского лидера.

«Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — отметил Зеленский.

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По его словам, инвесторы из США могут принять участие и в других проектах на Украине, в частности связанных с дорожным строительством. В обозримом будущем правительство собирается построить в стране 25 тысяч километров дорог.

В конце января компания «Укргаздобыча», дочернее предприятие государственного «Нафтогаза Украины», заявила об истощении крупнейших газовых месторождений страны. В них осталось не более 21 процента изначального объема топлива. Вместе с тем сообщалось, что «Укргаздобыча» активно инвестирует в разведку и разработку новых месторождений.

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