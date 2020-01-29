На Украине почти закончился собственный газ

На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».

В сообщении упоминаются пять главных газовых месторождений страны. Уровень истощения каждого из них превышает или равен 79 процентам. Шебелинское месторождение истощено на 89 процентов, Западно-Крестищенское — на 90, Яблоновское — на 79, Ефремовское и Мелиховское — на 82.

Материалы по теме Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Отмечается, что «Укргаздобыча» инвестирует в поиск новых месторождений, ресурсы которых смогут компенсировать истощение действующих. В 2019 году было открыто три новых месторождения с общими запасами в 2,15 миллиарда кубометров газа.

Собственных ресурсов газа Украине недостаточно для покрытия потребностей в топливе. Недостающие объемы страна получает через импорт. До 2015 года Украина закупала российский газ, затем отказалась от него и перешла на поставки топлива из Европы. Однако экономисты отмечают, что под видом европейского газа в страну, скорее всего, поступает российский.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!