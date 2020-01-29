Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

Советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков выругался матом из-за высоких цен на топливо. На своей странице в Facebook он опубликовал фотографию платежки за январь, согласно которой стоимость газа составила почти 7 тысяч гривен (около 17,5 тысячи рублей) за тысячу кубов.

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Новиков напомнил, что и «Нафтогаз Украины», и власти обещали украинцам топливо по 4 650 гривен (около 11,7 тысячи рублей). «Какого *** (черта — прим. «Ленты.ру»), вполне резонно спросите вы», — возмутился советник главы государства.

По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных «Нафтогазом» договоров цифры в платежках «простых смертных» не снизятся, иначе ущерб понесет сама компания.

«А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами», — пояснил Новиков, добавив, что украинцев отдали на откуп игрокам рынка, с которыми уже были заключены договоры.

В ходе обсуждения контракта осенью 2019 года «Газпром» неоднократно высказывал намерение возобновить прямые поставки газа на Украину и предлагал скидку в 25 процентов. Стороны договорились, что продолжат переговоры после организации транзита, но с тех пор в открытом доступе по этому вопросу нет никакой информации.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в январе отмечал, что переговоры или консультации не ведутся, потому что Киев не получал предложений от Москвы.

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