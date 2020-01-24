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Украина начала покупать российский газ без ограничений

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В связи с организацией «виртуального реверса» Украина начала покупать российский газ в Евросоюзе без технических ограничений. Об этом в Facebook написал глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, из-за условий предыдущего контракта Украина физически поставляла газ за границу, например, в Польшу, через один пункт, а потом получала обратно через другой. Это требовало затрат на прокачку, а, кроме того, из-за возможностей пункта «Германовичи» забрать можно было только определенное количество газа.

Однако вступивший в силу 1 января 2020 года контракт с Россией позволяет «виртуальным реверсом» получать весь объем газа, который физически идет через Украину в Польшу. В настоящее время, уточнил Макогон, это 9 миллионов кубометров в сутки, годом ранее в те же сроки было 12 миллионов.

Также глава ОГТСУ уточнил, что, помимо 9 миллионов кубометров российского газа, маршрут освободился для поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). Его мощности позволяют перекачивать 6,6 миллиарда кубометров регазифицированного СПГ в год, но пока Польша, до завершения работ на своих газопроводах, готова поставлять только 2 миллиарда.

Украина не покупает газ напрямую у России с 2015 года, а пользуется реверсными поставками из Европы. В Москве неоднократно утверждали, что Киев использует именно «виртуальный реверс», отбирая газ на своей территории. В частности, об этом в ноябре говорил президент России Владимир Путин, охарактеризовав доводы Украины как «чушь и сапоги всмятку».

В ходе обсуждения контракта осенью 2019 года «Газпром» неоднократно высказывал намерение возобновить поставки и предлагал скидку в 25 процентов. Стороны договорились, что продолжат переговоры после организации транзита, но с тех пор в открытом доступе по этому вопросу нет никакой информации.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в январе отмечал, что переговоры или консультации не ведутся, потому что Киев не получал предложений от Москвы.

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