В Раде обвинили «Нафтогаз» в краже денег от реверса

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач обвинил «Нафтогаз» в краже денег с помощью схем поставок газа через реверс. По его подсчетам, за пять лет страна переплатила за газ 1,5 миллиарда долларов, передает ТАСС.

«Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза"», — заявил он. Деркач привел расчеты, которые должны подтвердить его обвинения.

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Депутат рассказал, что когда «Нафтогаз» говорит о приобретении «европейского газа», то имеет в виду российский газ, который пересекает западную границу, чаще всего со Словакией, а потом возвращается на Украину. При этом обратно он приходит с приличной наценкой.

Так, в период с 2015-го по 2018 годы средняя стоимость газа в Европе составляла порядка 210 долларов за тысячу кубометров, а «Нафтогаз» покупал его по 245 долларов. С июля 2018 года по апрель 2019-го стоимость составляла 238,5 доллара, но Украина принимала газ по 288,5 доллара. Таким образом, переплата всякий раз составляла 30-50 долларов за тысячу кубометров.

По словам Деркача, такую наценку выставляли не европейские, а связанные с руководством «Нафтогаза» украинские компании. Депутат предложил рассматривать такую деятельность как государственную измену.

Прямые поставки газа на Украину Россия остановила в 2015 году. С того момента «Нафтогаз» получает газ по реверсу из Европы. В компании утверждают, что такие поставки обходятся дешевле, хотя «Газпром» с этим не согласен. В настоящее время стороны обсуждают новый транзитный договор, Россия предлагает увязать его с возобновлением прямых поставок. Очередной раунд трехсторонних консультаций намечен на 19 декабря.

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