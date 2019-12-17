Названа новая дата переговоров России и Украины по газу

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря. Новую дату в своем Twitter-аккаунте назвал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Настало время отправить позитивный сигнал рынкам и потребителям», — написал еврочиновник, выразив надежду, что сторонам удастся договориться.

На тот же день, 19 декабря, назначена большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В ходе таких мероприятий в прошлые годы глава государства регулярно сообщал важные новости. Также российский лидер неизменно касался ключевых вопросов отношений России и Украины.

Последняя трехсторонняя встреча состоялась 28 октября. В начале декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель говорил, что консультации могут продолжиться 5 декабря, но тогда общение сорвалось.

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17 декабря замминистра энергетики России Анатолий Яновский позитивно оценил продолжающиеся переговоры. Он не привел каких-либо подробностей, а также не сказал, когда состоится трехсторонняя встреча.

13 декабря в Вене прошла встреча руководства «Газпрома» и «Нафтогаза». Представители компаний общались более трех часов. Вопросы, которые обсуждались, они не прокомментировали, но обе стороны выразили удовлетворение результатами консультаций. Тем не менее позднее «Нафтогаз» отдельно подчеркнул, что никакого предварительного соглашения руководство компаний не заключило.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной истекает 1 января 2020 года. Стороны не могут достигнуть компромисса по срокам будущего соглашения, размера тарифа на прокачку и решению Стокгольмского арбитража. Киев требует у «Газпрома» выплатить штраф в размере почти три миллиарда долларов, на что российская компания пойти не готова.

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