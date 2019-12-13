В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Обсуждение транзита газа на Украину сдвинулось с места после того, как Киев убрал политизацию этого вопроса и перешел к конкретике. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя заявление «Нафтогаза» о том, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа, пишет RT.

Ананских напомнил, что «Газпром» давно предлагал говорить именно о контракте, а не о политике. «Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы», — сказал парламентарий.

Депутат также выразил мнение, что стороны смогут прийти к консенсусу в ближайшее время, отметив, что российская компания готова двигаться в этом направлении. «Главное, чтобы все было взаимовыгодно», — резюмировал он.

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Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами. Он признает, что еще не все стоящие на повестке вопросы решены, однако ход переговоров удовлетворяет украинскую сторону. «Относительно успешно, мы продолжаем работу. Это уже успех», — отметил украинский топ-менеджер. Подробности переговоров не сообщаются.

Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 1 января 2020 года. Стороны уже неоднократно пытались договориться и даже прибегали к помощи президентов, однако успехом эти дискуссии пока не увенчались.

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