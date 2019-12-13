Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года. Со времени прошлого кризиса европейские компании нашли способ обезопасить себя. Об этом говорится в отчете S&P Global Ratings, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«В случае перебоев поставок газа в начале 2020 года их влияние на операционную деятельность большинства европейских потребителей в краткосрочной перспективе будет гораздо слабее, чем в 2009 году», — отметила ведущий кредитный аналитик Елена Ананькина. При этом она добавила, что любые сбои негативно скажутся на отношении к газу в Европе.

Эксперт напомнила, что европейские страны в этом году накопили рекордное количество газа в хранилищах, а Россия и другие поставщики за прошедшие десять лет построили несколько новых трубопроводных маршрутов. Свою роль играет и возросшее предложение сжиженного природного газа (СПГ), уже ударившее по стоимости трубопроводного.

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По мнению авторов отчета, остановка украинского транзита вызовет дополнительные вопросы по поводу энергобаланса Европы в долгосрочной перспективе. Ситуация может привести к снижению значимости трубопроводного газа и, соответственно, недозагруженности существующих и строящихся газопроводов. Речь о том, что мощности по регазификации СПГ в Европе по-прежнему недозагружены, и его поставки в следующие годы могут возрасти.

Аналитики S&P также уверены, что если перебои с поставками продлятся несколько недель, то этот период Европа и «Газпром» пройдут спокойно, но долгосрочная остановка несет проблемы всем сторонам. Для российской стороны они в первую очередь заключаются в репутационных рисках и росте международного давления. Сильной стороной «Газпрома» в агентстве назвали высокие финансовые показатели и «чрезвычайно высокая» вероятность получить поддержку у государства.

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в декабре. Киев хочет получить долгосрочный договор с гарантированными объемами поставок, что позволит ему привлечь зарубежные инвестиции для модернизации газотранспортной системы. Москва настаивает на однолетнем соглашении, а также не намерена платить штраф «Нафтогазу» почти в три миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража.

В настоящее время в Вене продолжаются переговоры, в которых участвуют глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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