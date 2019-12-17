Минэнерго оценило переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» ведут интенсивный диалог по поводу заключения нового контракта по газу. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский, его слова приводит РИА Новости.

Прошедшие в пятницу, 13 декабря, переговоры он оценил так: «Считаю, что хорошо идут». Представитель ведомства не стал приводить больше подробностей, а также не стал прогнозировать, когда может состояться следующая трехсторонняя встреча по газу с участием Еврокомиссии.

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Ранее в декабре первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что обсуждение сдвинулось с места после того как Киев убрал политизацию этого вопроса и перешел к конкретике. По мнению политика, стороны в ближайшее время могут прийти к общему решению.

Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 1 января 2020 года. Стороны уже неоднократно пытались договориться и даже прибегали к помощи президентов, однако успехом эти дискуссии пока не увенчались.

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