Украина нашла новый источник газа в Европе

Украина и Румыния договорились о реверсных поставках газа с 1 января 2020 года по трансбалканскому газовому маршруту. Соответствующее соглашение подписано компании «Оператор ГТС Украины» и румынской Transgaz, говорится в сообщении украинской компании.

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Переговоры о поставках длились более трех лет. Газ по маршруту будет поставляться из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину и дальше в Молдавию.

По словам гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, новый источник газа позволит бесперебойно пройти зиму даже при условии прекращения транзита из России. Прежде Украина и Румыния не могли осуществлять реверс газа, поскольку такая возможность была заблокирована контрактом по транзиту с Россией. Однако данное соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 31 декабря 2019 года.

Россия и Украина много месяцев ведут переговоры о судьбе транзита российского газа через Украину в Европу после 2020 года. Пока стороны не смогли прийти к консенсусу. Украина настаивает на новом долгосрочном контракте и также требует, чтобы Россия погасила штраф в размере почти трех миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража. В Москве же платить деньги не желают и настаивают на краткосрочном однолетнем соглашении.

Глава украинской энергетической компании Андрей Коболев ранее заявил, что если переговоры до конца 2019 года не увенчаются успехом, они могут возобновиться в апреле-мае 2020-го.

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