Оставшейся без газа Украине придется просить помощи у России. Такое предположение высказал руководитель аналитического департамента финансовой компании Amarkets Артем Деев. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина вполне может обратиться к России по вопросу прямой закупки газа у "Газпрома"», — полагает он. Также Деев указал, что договор о транзите с Киевом Москва подписала на невыгодных для себя условиях, так что, «вероятно, стоит ожидать поставок для Украины российского газа по вполне лояльным ценам».

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Ранее в январе «Укргазодобыча» — дочерняя компания «Нафтогаза Украины» — сообщила, что в стране почти закончились запасы газа. Упоминаются пять главных газовых месторождений страны. Уровень истощения каждого из них превышает или равен 79 процентам. Собственных ресурсов газа Украине недостаточно для покрытия потребностей в топливе. Недостающие объемы страна получает через импорт. До 2015 года Украина закупала российский газ, затем отказалась от него и перешла на поставки топлива из Европы. В конце прошлого года страны заключили пятилетнее соглашение о транзите газа в Европу.

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