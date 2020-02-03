Белоруссия ограничила поставки российской нефти в Европу

В Белоруссии начался ремонт двух участков магистрального нефтепровода «Дружба», по которому ведутся поставки российской нефти в Европу, говорится в сообщении АО «Гомельтранснефть Дружба».

Предполагаемый срок завершения ремонта — 6 февраля. Однако в прошлом месяце аналогичные работы заняли в два раза больше времени, чем ожидалось перед их началом.

На сколько на этот раз ограничили поставки, не уточняется. Но указано, что степень опасности дефектов, методы ремонта и расположение мест повреждения заставили принять решение о снижении режима перекачки на перегоне «Мозырь — Брест» с частичным выводом из эксплуатации отдельных участков.

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В те же сроки, как отмечает пресс-служба компании, пройдет реконструкция технологических трубопроводов НПС «Кобрин» и НПС «Туров».

В ходе январского ремонта поставки из России в Польшу ограничили на 50 процентов. Тогда же белорусский оператор предупредил российскую сторону, что аналогичные работы будут проходить каждый месяц. По мнению аналитиков, самим ремонтом и затягиванием его сроков Минск может попытаться надавить на Россию в ходе переговоров о повышении тарифов.

С 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» подняты на 6,6 процента. Минск настаивал на значительно большем росте, который помог бы компенсировать потери от «налогового маневра» и поставок грязной нефти, но стороны не нашли компромисс. Вернуться к переговорам белорусские власти намерены к лету.

Также Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился искать способы альтернативных поставок. На 100 процентов обеспечить республику нефтью пообещал в ходе своего первого визита в Белоруссию госсекретарь США Майк Помпео.

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