Белоруссия подняла тарифы на нефть для России

Тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» в Белоруссии с 1 февраля 2020 года будут подняты на 6,6 процента. Об этом говорится в сообщении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики (МАРТ).

Размер повышения установлен на основании прогноза инфляции в России на 2020 год (3,6 процента), к которому добавили 3 процентных пункта.

В сообщении указано, что МАРТ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не смогли договориться о компенсации потерь ОАО «Гомельтранснефть Дружба» из-за «грязной» нефти. Предложения белорусской стороны не были приняты, поэтому тарифы были повышены согласно предыдущим договоренностям.

Накануне, 30 января, глава МАРТ Владимир Колтович рассказал, что стороны не смогли договориться о тарифах. В свою очередь замглавы ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что считает переговоры завершенными, и теперь Минск может устанавливать тарифы.

Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела повысить тарифы на 16,6 процента, однако Россия потребовала обосновать методику расчета. Вернуться к переговорам в Минске хотят к лету, когда можно будет учитывать вводимый экологический налог.

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