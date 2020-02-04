Лукашенко намекнул на приезд Трампа из-за обмана России по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в обмане с ценами на газ и призвал не обижаться на последствия. Он удивился, что в Москве начали переживать по поводу визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, и намекнул, что возможен и приезд президента США Дональда Трампа, сообщает БЕЛТА.

Во время посещения Добрушской бумажной фабрики глава государства рассказал, что 7 февраля намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным и объяснить ему, что «наступил некий момент истины». Лукашенко напомнил, что в ходе покупки «Белтрансгаза» Москва обещала за пять лет вывести цены на газ для республики на внутрироссийский уровень. Вместо этого российская сторона сделала вид, что ничего не было, и забыла про обещания.

«Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: "Ах, Помпео приехал. Завтра Трамп приедет... Что они будут делать?"» — возмутился Лукашенко. Он подчеркнул, что Белоруссия имеет право проводить независимую внешнюю политику, и это не навредит России.

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Помпео посетил Минск 1 февраля. Это был первый визит госсекретаря США в Белоруссию. В ходе пресс-конференции он сообщил, что республика приблизилась к снятию санкций, и предложил обеспечить ее нефтью на 100 процентов. Он призвал Белоруссию не поддаваться какой-то одной силе, а определять свои приоритеты. После его визита Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США.

В конце января Лукашенко заявлял, что Россия «кинула» Белоруссию, не выведя цены на газ на равный уровень. Также он утверждает, что Москва в результате налогового маневра хочет продавать республике нефть по ценам выше мировых. Из-за этого Лукашенко поручил искать альтернативных поставщиков. На этой неделе белорусская делегация должна посетить Казахстан.

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