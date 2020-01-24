Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых, сообщает БЕЛТА.

«Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены», — подчеркнул он, добавив, что именно эти условия стали причиной конфликта с Россией.

По словам президента Белоруссии, когда Россия покупала газопровод у «Белтрансгаза», была четкая договоренность выровнять цены с российскими, но о ней в ходе нынешних переговоров «забыли».

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Белорусский лидер также указал, что налоговый маневр российские власти придумали только для того, чтобы надавить на Белоруссию якобы из-за «недоговороспособности Лукашенко». «Я абсолютно договороспособен. Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус девять миллиардов долларов. И каждый год нам ухудшают положение», — возмутился политик. Он добавил, что Москва просчиталась, ожидая, что он согласится сдать национальные интересы.

Налоговый маневр означает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки на добычу полезных ископаемых. Российским нефтеперерабатывающим заводам потери компенсируют, однако на белорусские предприятия сырье будет приходить дороже, чем раньше. При этом Москва также настаивает на сохранении премий российским компаниям, что позволяет Белоруссии говорить о неоправданно высоком уровне цен.

Свои потери Минск оценивает в 10-11 миллиардов долларов в ближайшие пять лет. Чтобы компенсировать потери и разрешить ситуацию, в республике решили ввести экологический налог на транзит нефти и закупать сырье у других поставщиков.

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