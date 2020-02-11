Белоруссия нашла способ компенсировать поставки нефти из России

Белоруссия нашла способ компенсировать недостаток поставкок нефти из России: республика отбирает технологическую нефть для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей «Белнефтехима».

Топливо, о котором идет речь, не задействовано в транзите. Это объяснили отсутствием поставок прежних объемов нефти. О происходящем уведомили российскую сторону. В «Транснефти» в свою очередь указали, что на транзите это не скажется, однако приведет к потере пропускной способности на сами белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

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Ранее в феврале президент республики Александр Лукашенко объявил, что Россия не выполняет свои обязательства по поставкам сырья. По его словам, в январе текущего года Москва должна была поставить два миллиона тонн нефти, а Минск по факту получил только 500 тысяч тонн.

С 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» поднялись на 6,6 процента. Минск настаивал на значительно большем увеличении, которое помогло бы компенсировать потери от «налогового маневра» и поставок грязной нефти, но стороны не пришли к компромиссу. Вернуться к переговорам белорусские власти намерены к лету.

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