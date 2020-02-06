Белоруссия недосчиталась российской нефти

Россия не выполняет свои обязательства о поставках нефти, в результате чего Белоруссия недосчиталась сырья. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко. По его словам, речь идет о четырехкратном невыполнении плана, передает БЕЛТА.

Лукашенко указал, что в январе текущего года Москва должна была поставить два миллиона тонн нефти, а Минск по факту получил только 500 тысяч тонн. «Ни один житель Белоруссии, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», — сказал он. Также во время совещания по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса Лукашенко потребовал доложить ему о том, что сделано, чтобы российская сторона выполняла свои обязательства.

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С 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» поднялись на 6,6 процента. Минск настаивал на значительно большем увеличении, которое помогло бы компенсировать потери от «налогового маневра» и поставок грязной нефти, но стороны не пришли к компромиссу. Вернуться к переговорам белорусские власти намерены к лету.

Также Москва и Минск не могут договориться о поставках российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился искать возможности альтернативных поставок. Например, в ближайшее время планируется подписать соглашение с Казахстаном.

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